Le journal L'Equipe dézingue l'arbitre de la finale de la Coupe du monde : "Au-delà du premier penalty litigieux..."

Le quotidien français n'a pas été tendre avec l'officiel de la rencontre.

La finale entre l'Argentine et la France aura connu de multiples rebondissements ce dimanche et restera probablement l'une des finales les plus folles de tous les temps.

Pour siffler cette rencontre, la Fifa avait choisi Szymon Marciniak. Cependant, les décisions de l'officiel du match n'auront pas plu à tout le monde.

Ainsi le journal L'Equipe lui a donné la cote de 2 sur 10 pour sa prestation. "Au-delà du premier penalty très litigieux, il a laissé faire les Argentins à peu près tout ce qu'ils voulaient, ne sanctionnant jamais d'un carton ni les actes répétés d'anti-jeu, ni les brutalités", a écrit le quotidien français.