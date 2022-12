Le onze des révélations du Mondial : place aux pépites qui nous ont surpris !

Lors de chaque Coupe du Monde, il y a des surprises. Ces joueurs que l'on attendait pas, et qui ont eu leur quart d'heure de gloire. Pour certains, cela n'aura été qu'un match, qu'une performance ; d'autres ont confirmé. Voici notre onze des révélations de la Coupe du Monde !

Gardien de but

Si l'on prend le mot "révélation" proprement dit, LE gardien de but surprise du Mondial, c'est bien sûr Dominik Livakovic. Mais le gardien du Dinamo Zagreb figure déjà dans notre équipe-type de la compétition, comme Josko Gvardiol ou Sofyan Amrabat qui méritent également ce statut de "révélation", et nous avons décidé de ne pas faire double emploi. Yassine Bounou, lui aussi, s'est révélé...mais en tant que gardien du FC Séville, impérial en club et présentant des statistiques supérieures à Thibaut Courtois sur certains plans, il n'a pas forcément surpris les suiveurs de LaLiga.

Mohammed Al-Owais, lui, a surpris tout le monde et permis à l'Arabie Saoudite de réussir un inimaginable exploit lors du premier match de poules. Un exploit éphémère, mais Al-Owais a encore été performant lors des deux matchs suivants et mérite sa place dans ce onze.

Défenseurs

Une surprise de ce Mondial est un peu passée inaperçue, alors qu'elle s'est extirpée d'un groupe difficile, a ouvert le score face au finaliste en poules et fait trembler le vainqueur en toute fin de match en 8es : l'Australie. Et c'est en partie grâce à Harry Souttar que les Socceroos ont pu rester imperméables après un premier match compliqué. Le solide défenseur central de Stoke City a été impérial, notamment contre la Tunisie où il lance un tacle magistral pour empêcher l'égalisation adverse.

Josip Juranovic a été l'un des meilleurs croates de la compétition, et est lui aussi assez méconnu chez nous puisqu'il n'évolue qu'au Celtic Glasgow. Ses chevauchées balle au pied mais aussi ses retours très physiques n'ont rien à envier à son précédesseur Vida. Makita Yoshida, solide capitaine du Japon, héroïque lors des deux victoires face à l'Allemagne et l'Espagne, puis malheureux aux tirs au but face à la Croatie, mérite d'être mentionné. Belle Coupe du Monde, enfin, d'Angelo Preciado : Genk peut se réjouir, l'Équatorien a pris en valeur avec deux assists et pas mal de raids impressionnants.

Milieu de terrain

Il aurait presque mérité sa place dans le onze-type : Azzedine Ounahi a été absolument é-nor-me avec le Maroc. Le milieu de terrain d'Angers n'a que 22 ans et devrait passer un palier. Technique, abattage, lucidité : il a tout, et en conséquence. La plupart des vainqueurs du tournoi étaient bien connus du grand public, mais peut-être pas Enzo Fernandez : poumon de l'Argentine, le milieu de Benfica a été élu meilleur jeune du tournoi, et ce n'est pas volé.

Éliminés en 8es de finale, les USA ont toutefois montré un magnifique visage, représenté dans ce onze par leur capitaine Tyler Adams. Le milieu de terrain de Leeds United a été impressionnant en poules, que ce soit face à l'Angleterre ou face au Pays de Galles.

Attaquants

Ceux qui suivent le championnat du Portugal n'y verront pas une révélation car l'homme compte déjà 9 buts en 11 matchs de championnat, mais Gonçalo Ramos a remplacé idéalement Cristiano Ronaldo face à la Suisse...en inscrivant un splendide triplé, rien que ça. Le futur du Portugal passe par lui. Le futur de l'Argentine passe quant à lui par Julian Alvarez, auteur d'une Coupe du Monde XXL. Auteur d'un doublé contre la Croatie, la pépite de Manchester City, arrivée de River Plate cet été, est prometteuse. Terminons en rendant hommage à Ritsu Doan, buteur providentiel face à l'Allemagne et face à l'Espagne, et second japonais du onze.