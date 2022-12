Pas d'exploit pour Kompany : Burnley chute face à Manchester United en Carabao Cup

Les Clarets se sont inclinés ce mercredi soir face à Manchester United (2-0).

Avec Benson mais sans Zaroury, Burnley a d'abord été sauvé par son gardien Peacock-Farrell qui s'est interposé devant Garnacho, puis a craqué à la demi-heure sur un but d'Eriksen (25e).

Pas de changement malheureusement en deuxième mi-temps, si ce n'est le deuxième but de Manchester United. C'est Rashford qui, d'un but solitaire magnifique, a doublé la mise et confirmé la victoire des Red Devils (56e). Focus maintenant sur le championnat pour le club de Kompany, leader de Championship et qui rencontrera Birmingham le 27 décembre prochain.

D'autres Belges étaient impliqués ce soir en huitièmes de finale de Carabao Cup. Orel Mangala était titulaire lors de la victoire de Nottingham Forest sur le Blackburn de Thomas Kaminski (1-4). Le premier a joué 63 minutes, le second était sur le banc. Leandro Trossard est quant à lui monté à l'heure de jeu avec Brighton face à Charlton. Le score était de 0-0 au terme des 90 minutes , les deux équipes devant se départager aux tirs au but. Trossard a loupé son envoi, et Brighton est éliminé de la Carabao Cup par le 18e de League One.