Un ancien potentiel Diable Rouge prolongé en club

Pascal Struijk, à Leeds depuis 2018, devrait ainsi rester encore quelques années du côté du Yorkshire-et-Humber. Le joueur a en effet prolongé pour les 5 prochaines saisons.

"Le club est heureux d’avoir assuré l’avenir de Pascal, ce qui signifie qu’il continuera à aider l’équipe jusqu’à la fin de la saison, lorsqu’elle reprendra après Noël, puis au cours des prochaines années à Elland Roa", a informé par communiqué Leeds United.

Struijk, 79 matchs avec Leeds, était vu comme un potentiel Diable Rouge puisqu'il est né à Deurne, dans la province d'Anvers. "Si je suis appelé, je choisirai les Oranje", avait assuré Struijk, avant l'annonce des listes pour la Coupe du monde au Qatar. Il figurait d'ailleurs dans la présélection des Pays-Bas.

