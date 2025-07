Pourquoi Théo Leoni n'a plus d'avenir à Anderlecht (et où il devrait signer)

Théo Leoni était laissé hors du groupe ce week-end par Besnik Hasi. Un départ semble inévitable, et est en réalité la meilleure solution pour toutes les parties.

La popularité de Théo Leoni auprès des supporters d'Anderlecht est énorme. Longtemps considéré comme talentueux mais "tard-mature", comme le veut l'expression consacrée, Leoni est resté capitaine des Espoirs d'Anderlecht presque jusqu'à la limite d'âge des U23.

Leoni était donc réclamé à cors et à cris par le public, et même par certains observateurs du club. Pourtant, que ce soit sous Vincent Kompany - qui avait pourtant, à son arrivée, lancé le rapidement moqué "In youth we trust" - ou sous ses successeurs, Théo Leoni n'est pas parvenu à s'imposer comme titulaire indiscutable.

Leoni doit quitter Anderlecht... s'il veut être titulaire

Certains parlent encore de Leoni comme du "futur" du RSC Anderlecht, comparant sa situation à celle de "kets" de Neerpede comme Lucas Stassin et Noah Sadiki ayant quitté le club pour exploser. Mais sa sympathie, sa personnalité de leader (qui aurait fait du bien au club ces dernières années, il est vrai) et son style de jeu très élégant font oublier qu'il a déjà 25 ans.

S'il n'est pas devenu titulaire, c'est parce que Théo Leoni n'en a pas forcément toujours eu l'étoffe et n'a tout simplement pas souvent été supérieur à ses concurrents. Aurait-il fait mieux que certains joueurs passés par le club ces dernières années ? Difficile d'en douter, au vu du niveau parfois dramatique du RSC Anderlecht. Mais Besnik Hasi a désormais à sa disposition des joueurs qui paraissent enfin avoir le calibre d'un club du top : Leoni ne mettra pas sur le banc Llansana, Saliba ou même Nathan De Cat.

Ajoutez à ça la concurrence de Verschaeren et Stroeykens, qui ont pour eux de valoir beaucoup plus cher, et on comprend que si Leoni veut jouer, il doit partir. Et pas pour Genk, Bruges ou l'Union : Leoni doit aller chercher du temps de jeu. Le Sporting Charleroi, l'Antwerp, La Gantoise ou même un club du milieu de classement lui offriraient plus d'opportunités sur ce plan.

Certains supporters de la RAAL, également, mentionnaient son nom dimanche en évoquant les renforts potentiels pour une équipe louviéroise qui en a bien besoin. Malheureusement pour eux, à moins d'un prêt et d'un salaire payé en bonne partie par Anderlecht, c'est une option peu probable sur le plan financier - sans parler des ambitions de Leoni lui-même, probablement plus élevées.

L'autre option, c'est d'accepter son sort au RSCA : celui d'un porteur d'eau, d'un joueur de rotation qui se contente de jouer certains matchs lorsque Besnik Hasi a besoin de faire souffler les titulaires. Il mérite mieux, et à son âge, ce serait du gâchis...