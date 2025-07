Un départ discret pour Tzolis ? Deux Diables Rouges pourraient l'accueillir

Christos Tzolis s'est imposé comme l'une des révélations de la Jupiler Pro League dès sa première saison avec le Club de Bruges. Selon Transferfeed, Naples s'activerait pour tenter de recruter l'ailier grec.

Avec 21 buts et 16 passes décisives en 56 matchs, Christos Tzolis a clairement marqué les esprits. Sa vitesse, sa qualité de dribble et son sens du but en font un cauchemar pour les défenseurs. Le Club de Bruges l’a récompensé en prolongeant son contrat jusqu’en 2029.

Naples en quête de renforts

Le club italien cherche à renforcer son effectif avec des profils jeunes et dynamiques. Après l’échec du dossier Dan Ndoye, Naples se tourne vers d’autres options comme Tzolis.

Transfermarkt évalue le Grec à 25 millions d’euros, mais sa clause libératoire, fixée dans son nouveau contrat, s’élève à 30 millions. De quoi placer Bruges en position de force dans les négociations.

Naples n’est pas seul sur le coup. Bologne voit en Tzolis le successeur idéal de Ndoye, parti à Nottingham Forest.

Un profil qui colle aux idées de Conte

Sous les ordres d’Antonio Conte, Naples souhaite renouveler son secteur offensif. Tzolis colle parfaitement au projet : un ailier capable d’aller en profondeur, de marquer et de s’intégrer.