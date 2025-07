Le coach d'Häcken à bout de nerfs avant d'affronter Anderlecht : "C'est une honte"

Anderlecht est en Suède pour son troisième tour préliminaire d'Europa League. En face, Häcken n'est pas en confiance après sa (très) lourde défaite du weekend.

Les matchs de championnat placés au milieu d'une double confrontation européenne sont toujours particuliers pour les entraîneurs. Besnik Hasi s'en est toutefois plutôt bien tiré, s'imposant 5-2 contre Westerlo. Häcken ne peut pas en dire autant : les Suédois ont été balayés...1-6 à domicile par Djugarden.

La Dernière Heure a interviewé le coach Jens Gustafsson ; il semble en avoir gros sur la patate : "En fait, j'en ai ras le bol de parler de cette défaite. C'est une honte. Moi aussi, j'ai été surpris de voir mon équipe si faible".

Anderlecht est favori mais doit se méfier

Gustafsson ne s'explique pas cette déroute : "Je ne sais pas et je n'y comprends rien. On restait pourtant sur une belle série. J'espère que ce 1-6 va aider mes joueurs à montrer un tout autre visage contre Anderlecht. On doit effacer cet accident de parcours".

L'entraîneur suédois confirme qu'Anderlecht a un noyau sur papier bien supérieur : "Besnik Hasi a tellement de bons joueurs, qu'il peut remplacer un joueur cinq étoiles par un autre joueur cinq étoiles".

Mais le match aller a montré que sur le terrain, ces différences pouvaient s'atténuer, surtout quand on sait qu'Häcken a du rythme dans les jambes, le championnat suédois en étant à sa 17e journée : "1-0 est un bon résultat pour nous. Je ne dis pas que c'est du 50-50 mais on y croit".