Victime de racisme à l'Antwerp, Promise David réagit : "Ça me rend un peu rancunier"

Après le partage entre l'Antwerp et l'Union Saint-Gilloise 1-1 vendredi soir, deux supporters de l'Antwerp ont visé Promise David avec des gestes racistes.

"Dire que ça ne me dérange pas serait un mensonge", a déclaré Promise David. "Mais un match ne dure que 90 minutes. Tu mets ça de côté, tu te concentres sur le jeu et tu essaies de leur rendre la pareille en marquant un but, puis tu rentres chez toi."

L’attaquant a précisé que ce n’était pas la première fois qu’il vivait une telle situation. "C’est juste stupide. J’ai connu ça dans de nombreux pays. Ça n’influence pas mon jeu, mais ça me rend un peu rancunier, ce qui me donne encore plus envie de marquer."

L'Antwerp avait fermement pris ses distances avec l’incident. Dans un communiqué officiel, le club avait déclaré : "Lors de notre match contre l’Union, des images ont montré que deux supporters ont fait des gestes racistes envers David."

"Le RAFC se désolidarise totalement de ce comportement et le condamne fermement. En collaboration avec les autorités compétentes, nous ferons tout pour identifier les responsables et les sanctionner de manière appropriée", a précisé le club.

Le supporter concerné s’est présenté à la police. Il a écopé d'une interdiction de stade de trois mois, en attendant la procédure d’exclusion lancée par le club.