📷 Cette fois, le doute n'est plus permis pour Bertaccini : la photo qui affole tous les supporters d'Anderlecht

Adriano Bertaccini est en passe de s'engager à Anderlecht. L'attaquant de Saint-Trond a été repéré ce mercredi matin à l'UZ de Gand, l'hôpital où il passe ses tests médicaux.

Quelques enfants présents dans l'hôpital l'ont reconnu et ont réussi à le faire poser pour une photo, en tenue complète d'Anderlecht. Un cliché qui n'a pas manqué d'égayer les supporters du Sporting.

Adriano Bertaccini, qui a marqué à 21 reprises en Pro League la saison dernière, devrait signer un contrat de quatre saisons avec les Bruxellois. La présentation officielle suivra plus tard cette semaine, probablement vendredi.

Pas forcément lié à un départ de Dolberg

Le timing n'est pas laissé au hasard. Alors que l'équipe s'envolait aujourd'hui pour la Suède pour le match retour contre Häcken, Bertaccini passait sa visite médicale en terres gantoises. Une annonce officielle perturberait l'attention portée sur ce match capital, raison pour laquelle elle n'interviendra qu'en fin de semaine.

Le dossier Bertaccini était préparé en coulisses depuis des mois. Déjà en mai, l'attaquant de Charleroi avait indiqué qu'il y avait un intérêt concret de la part du Lotto Park. Maintenant que les derniers détails ont été réglés, l'accord est pratiquement conclu.

Le montant du transfert serait compris entre 5 et 6 millions d'euros. Avec l'ancien goleador du RFC Liège, Anderlecht est en passe d'attirer un profil immédiatement utilisable et une garantie de buts. Le Sporting a récemment accéléré dans ce dossier pour devancer des clubs de Championship comme Southampton, Norwich et Coventry ainsi que Lens ou encore des équipes de MLS.