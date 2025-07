Adriano Bertaccini arrive à Anderlecht...mais dans quel rôle ?

Ce n'est pas encore officiel, mais c'est déjà une certitude : Adriano Bertaccini va devenir un joueur du RSC Anderlecht. Mais dans quel rôle ?

Ce sera probablement, aux yeux du public belge, LE gros coup d'Anderlecht cet été : Adriano Bertaccini quitte Saint-Trond pour le Sporting, décrochant là le transfert tant espéré après sa superbe saison 2024-2025. Le Carolo de 24 ans avait inscrit 21 buts en 36 rencontres de championnat, dont 5 buts (et 3 assists) en 6 matchs de Relegation Playoffs.

Si STVV s'est maintenu en D1A, c'est donc en bonne partie grâce à Bertaccini, qui avait signé en cours de saison précédente en provenance du FC Liège. Une trajectoire ascendante et météoritique pour le buteur, qui arrivera entouré de grosses attentes. Mais quel rôle Besnik Hasi lui réserve-t-il - et qui en fera les frais à Anderlecht ?

Bertaccini n'est pas le "remplaçant" de Dolberg

Certains pourraient voir en l'arrivée de Bertaccini un signe que Kasper Dolberg se rapprocherait de la sortie. Il n'en est évidemment rien, car au contraire du Danois, le désormais ex-Canari n'est pas taillé pour évoluer seul en pointe. Quand il évoluait devant à Saint-Trond, c'était le plus souvent dans un schéma à deux attaquants.

Luis Vazquez, très critiqué, ne voit donc pas non plus vraiment son statut changer : il était doublure de Dolberg et il devrait le rester. La concurrence dans le secteur offensif s'intensifie, mais malgré les critiques qui s'abattent sur lui, l'Argentin ne devrait pas forcément voir son temps de jeu se réduire.

Bertaccini est aussi... un ailier

En réalité, la saison passée, Adriano Bertaccini a démarré plus de rencontres sur le flanc gauche que devant. Il a même disputé 5 matchs sur le flanc droit - en marquant à 4 reprises, preuve de sa polyvalence qui plaira beaucoup à Hasi.

On doute cependant que Bertaccini arrive à Anderlecht pour jouer sur l'aile au vu de la concurrence à ce poste. À gauche, Nilson Angulo commence enfin à évoluer au niveau espéré, et Ibrahim Kanaté a été présenté par Olivier Renard comme l'un des talents qu'il espère voir exploser : il serait très étonnant que le club leur mette un concurrent tel que Bertaccini dans les jambes (car le Trudonnaire arrive pour être titulaire).

Un éventuel passage à deux attaquant signifie un changement de schéma, et on sait que Hasi apprécie cette option. Mais qu'il s'agisse d'un 4-4-2 ou d'un 3-5-2, il y aura une place en moins dans le onze pour laisser place à Adriano Bertaccini. C'est probablement l'entrejeu qui en fera les frais ; Mario Stroeykens et Yari Verschaeren, qui n'ont pas débuté la saison de la meilleure des façons et sont quoi qu'il en soit annoncés sur le départ, pourraient bien être un peu plus poussés vers la sortie par ce transfert...