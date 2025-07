Qui veut la peau de Théo Leoni ? "Ils le poussent vers la sortie par une porte dérobée"

Anderlecht a débuté sa saison par deux victoires, mais tout le monde n'a pas le sourire à Neerpede. La situation de Théo Leoni pose question,.

Contre Westerlo, Théo Leoni, qui entre dans sa dernière année de contrat mais pour qui aucune solution n'a été trouvée, n'était même pas sur la feuille de match, il ne l'est pas non plus pour le déplacement de demain en Europa League. "C'est tout de même un choix difficile", déclare Thomas Chatelle sur RTL.

Mario Stroeykens était quant à lui sur le banc. "Si on se passe de joueurs comme ça… Tu ne peux pas les traiter comme ça". Si Chatelle peut encore comprendre la gestion de Stroeykens, le traitement réservé à Leoni l'indigne.

Une prolongation de contrat désormais bien loin

"J'ai l'impression qu'ils le poussent vers la sortie par une porte dérobée", poursuit-il. "Pour moi, il personnifiait le joueur qui s’était battu, alors qu’on n’avait pas cru en lui au départ. Il devait être l'un de tes leaders".

Leoni, désormais âgé de 25 ans, a percé tardivement en équipe première, mais a fini par disputer 88 matchs avec l'équipe première. Son travail acharné, sa fidélité au club et son dynamisme dans l'entrejeu en ont fait l'un des chouchous des supporters.

Mais après David Hubert, qui l'a pourtant bien connu chez les RSCA Futures, c'est un autre entraîneur qui ne l'inclut pas dans son projet de jeu. De quoi encore un peu plus cristalliser les débats entre ses fans de la première heure et ceux qui estiment qu'il doit arrêter les frais.