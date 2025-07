Officiel : Anderlecht attire un joueur présent sur le banc de l'Union lors du match du titre

Depuis le début du mercato, Anderlecht se cherchait un gardien pour ses U23. Même si Timon Vanhoutte devrait recevoir sa chance, il s'agissait de pallier le retour de prêt de Timo Schlieck (à nouveau loué par Leipzig du côté de Greuther Fürth).

C'est chose faite : le Sporting a confirmé cette après-midi l'arrivée de Joachim Imbrechts. Le portier de 23 ans reste sur quatre saisons à l'Union mais était libre depuis la non-prolongation de son contrat. Il rejoint donc Neerpede gratuitement.

Au Parc Duden, Imbrechts a majoritairement joué avec les U23 : 19 matchs disputés avec les espoirs, contre trois titularisations en équipe première. Lors des Playoffs, il était sur le banc à l'occasion des six derniers matchs.

Imbrechts a commencé sa carrière au RFC Meux et a rejoint le Sporting Charleroi en 2015 via l'UR Namur. C'est là qu'il a signé son premier contrat professionnel en 2017, mais il n'a pas réussi à y percer.

Le gardien né à Ixelles possède également la nationalité suédoise. Dans sa jeunesse, il a joué pour les équipes de jeunes des deux pays. À Anderlecht, il rentre principalement en ligne de compte pour les RSCA Futures, mais il pourra également être utilisé comme troisième gardien en cas de besoin au sein de l'équipe première.

Joachim is a Mauve. De Belgische doelman met Zweedse roots komt transfervrij over naar paars-wit. 🟣⚪️



▹ Plus d’infos dans l’app. pic.twitter.com/QTxxaTaWp7