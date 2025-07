Officiel : un renfort à plus de 70 millions au Bayern, l'arrivée la plus chère de l'ère Kompany

Le Bayern Munich a annoncé ce matin sa troisième recrue estivale. Et ce n'est pas n'importe qui : Luis Diaz débarque en Bavière.

Les négociations duraient plusieurs semaines, l'accord a été officialisé il y a quelques minutes : Luis Diaz quitte bel et bien Liverpool pour rejoindre le Bayern Munich. L'attaquant colombien a signé un contrat jusqu'en 2029 à Munich, le transfert est estimé entre 70 et 75 millions d'euros.

Le rekordmeister n'avait jusqu'ici déboursé que deux millions pour Jonathan Tah, les dirigeants sortent maintenant le chéquier. Diaz est même la recrue la plus chère du Bayern depuis l'arrivée de Vincent Kompany, devançant Michael Olise, débarqué contre 53 millions il y a un an.

Un renfort de choix sur le côté gauche

Troisième transfert entrant le plus cher de l'histoire du club derrière Lucas Hernandez (80 millions) et Harry Kane (95 millions), Luis Diaz est une garantie de buts pour Vincent Kompany. Il reste sur une saison à 17 réalisations et 8 assists avec Liverpool.

"Faire partie du FC Bayern signifie beaucoup pour moi, c'est l'un des plus grands clubs du monde. Je veux aider ma nouvelle équipe avec mon style de football et ma personnalité", explique Diaz à l'occasion de ses premiers mots en Allemagne.

Il y a trois ans, Liverpool avait déboursé près de 50 millions pour recruter le natif de Barrancas au FC Porto. Avec le vide irréparable causé par la disparition de Diogo Jota, les Reds perdent un nouvel attaquant. Ces derniers ont toutefois prévu le coup avec les arrivées d'Hugo Ekitike et Florian Wirtz pour 220 millions.