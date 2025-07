Le Standard garde un oeil sur Norman Bassette...mais pourrait être devancé par un ancien entraîneur maison

Norman Bassette restera-t-il à Coventry pour y disputer une deuxième saison ? Plusieurs clubs l'ont en tout cas dans le viseur.

Norman Bassette reste sur une première saison contrastée à Coventry. Le Gaumais s'est imposé comme titulaire durant l'hiver mais a ensuite perdu sa place dans l'équipe à l'arrivée de Frank Lampard, ne débutant pas un seul match de Championship en deuxième partie de saison.

L'ancien attaquant de Caen, révélé à Malines, dispose encore de trois ans de contrat en Angleterre, mais il pourrait bien partir avant la fin de son bail. D'autant que plusieurs écuries ont manifesté leur intérêt.

Utrecht plus concret ?

Peu considéré par Lampard, le natif d'Arlon fait parler de lui en Pro League. Il y a un peu plus d'un mois, nous mentionnions l'intérêt d'Anderlecht et du Standard. Chez les Mauves, la piste ne semble plus d'actualité, surtout vu l'arrivée imminente d'Adriano Bertaccini.

Du côté du Standard, on semble encore garder un oeil sur lui. Mais Sacha Tavolieri rapporte une piste plus concrète, menant au FC Utrecht. Il explique que les discussions avec le club néerlandais ont déjà commencé.

Ces négociations portent sur un potentiel prêt avec option d'achat mais les termes du deal doivent encore être précisés. La saison dernière, Utrecht avait accueilli Anthony Descotte en prêt. Le Carolo n'avait pas réussi à s'imposer comme titulaire aux côtés de Sébastien Haller, mais il avait tout de même participé à la belle quatrième place des hommes de Ron Jans, entraîneur du Standard dans une autre vie.