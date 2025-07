Le Real Madrid et le FC Barcelone étaient dessus : Westerlo vers un prêt qui pourrait faire très mal

Westerlo sait y faire avec les grands clubs de Premier League. Les Campinois sont en passe de se faire prêter Antonio Cordero, que Newcastle vient tout juste d'acquérir.

Un véritable "rompepizarra» : un joueur qui, par un seul mouvement, peut faire s'effondrer le plan tactique de l'adversaire. C'est avec ce terme que la Gazet van Antwerpen a accueilli Antonio Cordero, qui s'apprête à rejoindre Westerlo en prêt.

Il y a un an, les Campinois avaient réussi à obtenir le jeune Luka Vuskovic en prêt de la part de Tottenham, alors que les Spurs venaient juste de le recruter à l'Hajduk Split pour 11 millions. Bien qu'il ne soit pas défenseur central mais ailier gauche, Cordero (18 ans) pourrait être un transfert du même acabit.

En route vers Westerlo via Newcastle

Au début du mois, Newcastle a réussi à le recruter alors que toute l'Europe poussait pour lui. Le FC Barcelone et le Real Madrid ont notamment tenté de l'attirer, d'abord pour l'intégrer avec l'équipe réserve, en vain.

Cordero a bénéficié de sa formation de jeunesse dans de grands clubs espagnols tels qu'au FC Séville et au Betis, mais c'est à Malaga qu'il a réellement percé. À l'âge de seize ans, il a fait ses débuts en équipe première et à peine six mois plus tard, il s'est imposé comme un héros en marquant un but à la 132e minute du match de promotion vers la Segunda Division. Ce but lui a valu un accueil inoubliable de la part de 60 000 supporters en délire.

En Segunda Division, Cordero a confirmé son potentiel avec 6 buts et 7 passes décisives. L'international U19 espagnol a été loué pour son flair, sa maturité et son courage : étant le plus jeune de l'équipe, il s'est même imposé pour tirer des penalties - et les a convertis de manière impeccable. Une future pépite de notre championnat ?