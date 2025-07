Belges à saisir : il ne reste qu'un mois de mercato et ces Diables Rouges doivent encore changer de club

Dans deux jours, nous serons déjà en août : la barre symbolique du premier mois de mercato estival aura été franchie. Et pour certains joueurs belges, il est temps de trouver une solution.

Adnan Januzaj

L'aventure d'Adnan Januzaj au FC Séville touche à sa fin, et elle n'aura pas été réussie. L'ancien de Manchester United et de la Real Sociedad n'aura joué que 17 matchs en Andalousie, et ne s'est pas relancé la saison passée en prêt à l'UD Las Palmas. À 30 ans, Januzaj est à la croisée des chemins : il doit absolument faire le bon choix s'il veut prouver qu'il est encore à sa place au haut niveau.

Anderlecht avait été cité comme candidat, mais la rumeur a vite été démentie. C'est cependant vers un pas en arrière que se dirige le Diable Rouge, qui a déjà réussi des comebacks improbables par le passé - rappelons qu'il n'a pas joué une minute en sélection entre 2014... et 2018, au moment d'intégrer le groupe qui ira en Russie!

Divock Origi

Triste constat : les deux grandes surprises du chef Wilmots en 2014 lors de la Coupe du Monde au Brésil sont tous deux dans une impasse, plus de 10 ans plus tard. Ils ont tous deux connu une carrière décevante sur de nombreux plans. La situation de Divock Origi, cependant, est plus inquiétante encore que celle de Januzaj.

L'attaquant qu'on présentait comme le futur de l'équipe nationale n'a pas joué une minute la saison passée à Milan, assis sur un énorme contrat qui le rend inaccessible pour la plupart des clubs belges. Et les clubs qui peuvent se le permettre... n'ont probablement aucun intérêt à sortir Origi de l'ornière. Il faudra un petit miracle pour revoir l'ex-enfant chéri de Liverpool au plus haut niveau.

Mike Trésor

Un seul petit match : voilà le bilan de Mike Trésor la saison passée. Le meilleur passeur de Jupiler Pro League en 2023, élu Footballeur Pro de l'Année à l'époque, est complètement mis au placard par Burnley, où il avait été amené par Vincent Kompany.

Problème : Trésor est toujours lié aux Clarets jusqu'en 2028, avait coûté 18 millions d'euros (il en vaut toujours 5 selon Transfermarkt) et ne sera donc pas libéré si facilement. Un prêt semble l'option la plus plausible, mais dans quel état de forme est l'ancien joueur de Genk ? Mystère.

Dodi Lukebakio

L'histoire est bien différent pour Dodi Lukebakio : l'ailier du FC Séville reste, lui, sur la plus belle saison de sa carrière d'un point de vue statistique. Avec 11 buts en 38 matchs, Lukebakio est l'une des plus grosses valeurs marchandes du club, qui doit vendre et ne serait donc pas contre une belle offre. Le Belge, lui, aimerait également passer un palier, car Séville ne jouera pas l'Europe cette saison.

Il lui reste un mois pour trouver cette porte de sortie, et jusqu'à présent, aucune offre concrète n'a été évoquée - seulement l'intérêt de quelques grands clubs comme la Juventus, le Borussia Dortmund ou l'Inter Milan. Le marché bougera énormément dans les semaines à venir avec la reprise des grands championnats, et Dodi Lukebakio devra faire le bon choix pour rester important chez les Diables.

Albert Sambi Lokonga

Prêté au FC Séville la saison passée, Albert Sambi Lokonga a convaincu de ses qualités quand il avait l'occasion de jouer - mais a été un peu gêné par des blessures à répétition. Et comme on l'a déjà mentionné, le club andalou manque de liquidités : impossible donc de s'offrir le milieu de terrain d'Arsenal.

Mais sauf surprise, l'ancien capitaine d'Anderlecht quittera les Gunners cet été. Et cette fois, il doit absolument faire le bon choix afin de s'imposer pour de bon dans un club. Il n'a plus qu'un an de contrat et sera donc assez accessible pour les clubs intéressés : priorité à un rôle de titulaire s'il veut redevenir Diable Rouge pour de bon.