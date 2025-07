L'Arabie Saoudite ou la résurrection avec Anderlecht ? Le point sur la situation de Thorgan Hazard

Thorgan Hazard a répondu sur le terrain aux critiques le concernant en ce début de saison. Son avenir à Anderlecht reste toutefois assez flou.

Thorgan Hazard n'a pas eu beaucoup de temps de jeu durant la préparation. Il a d'ailleurs commencé la saison sur le banc, devancé par Yari Verschaeren, Tristan Degreef, Nilson Angulo ou encore Mario Stroeykens contre Häcken.

L'ancien Diable Rouge cristallise les débats autour du Lotto Park : retrouvera-t-il un jour le niveau qu'il avait avant sa grave blessure ? Dans ce contexte, les rumeurs d'intérêts émanant d'Arabie Saoudite ont encore accentué les doutes : plusieurs analystes ont répété que si l'occasion de le vendre se présentait, Anderlecht ne devait pas hésiter.

Prêt à se battre pour une place de titulaire

Hazard a remis les pendules à l'heure contre Westerlo avec un doublé. Le maître à jouer des Mauves avait faim sur le terrain et a ensuite réaffirmé qu'il était en bonne forme. De quoi clarifier son statut ? Het Laatste Nieuws s'est penché sur son cas.

Nos confrères néerlandophones indiquent que l'intérêt saoudien est bien réel. Plusieurs clubs seraient déjà venus aux nouvelles mais aucune offre concrète ne serait encore arrivée sur la table. De son côté, Thorgan n'envisagerait pas un départ, songeant à terminer sa carrière en Belgique, au Lotto Park.

Mais le dossier n'est pas aussi décidé qu'on pourrait le croire : si l'ancien Soulier d'or veut rester, on ne sait pas encore si cela implique une prolongation de contrat (son bail se termine l'été prochain). D'autant plus qu'un départ n'est pas non plus catégoriquement exclu.