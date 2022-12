Croky Cup : un gros morceau en quarts pour l'Union Saint-Gilloise, choc au sommet pour Genk

Le tirage des quarts de finale de la Croky Cup a eu lieu ce midi. L'Union Saint-Gilloise n'a pas été vernie.

Alors que le RSC Anderlecht, le Standard, Charleroi, Seraing et Eupen ont pris la porte, l'Union Saint-Gilloise est le dernier club francophone en lice après avoir battu le KV Ostende en 8es de finale. Et pour son quart de finale, pas de tirage clément pour l'USG : ce sera La Gantoise, qualifiée aux dépens du Cercle de Bruges.

Le Racing Genk, premier au classement, affrontera son plus proche poursuivant actuel, l'Antwerp, pour un véritable choc entre les deux favoris de la compétition. Une aubaine pour les autres équipes ? Les deux autres quarts de finale sont en tout cas des affiches plus modestes : Zulte Waregem défiera Saint-Trond, tombeur du Club de Bruges, et le KV Courtrai affrontera le KV Malines.