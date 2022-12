Rennes vainqueur avec un but de Jérémy Doku !

Jérémy Doku est de retour avec le Stade Rennais et a été décisif lors du dernier match de préparation des Bretons avant la reprise de la Ligue 1.

Ce jeudi, le Stade Rennais affrontait le Stade Brestois dans un format un peu spécial de 120 minutes. Arthur Théate était titulaire, et est sorti à la mi-temps. Le score était alors de 1-0 grâce à un but de Martin Terrier. Jérémy Doku, lui, montera au jeu à la fin des 90 minutes pour la dernière demi-heure de jeu, le score étant alors de 2-1 avec un doublé de Terrier.

La rencontre se finira sur le score de 3-1 et c'est Doku qui a inscrit le troisième but du Stade Rennais, ponctuant un bon service d'Abline dans le but vide (114e). Prometteur, après des mois difficiles pour Jérémy Doku qui ne parvient pas à enchaîner les rencontres.