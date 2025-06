Un joueur de Vincent Kompany prêt à quitter le Bayern pour rejoindre un géant européen ?

Kingsley Coman ne devrait plus être un joueur du Bayern Munich la saison prochaine, selon l'expert mercato Fabrizio Romano. Le FC Barcelone, qui était intéressé l'été dernier, pourrait revenir à la charge. Hansi Flick connaît bien l'ailier gauche, et cela pourrait avoir un impact sur le potentiel transfert.

D'autres équipes surveillent également la situation. Plusieurs formations de Premier League et d'Arabie Saoudite suivraient de près le dossier et seraient prêtes à faire une offre.

🚨 Kingsley Coman, expected to leave FC Bayern this summer with several clubs keen on the French winger.



Barcelona were interested last summer as Flick knows Coman well; Rashford and Luis Diaz remain on their shortlist now.



More clubs from PL and Saudi now informed. pic.twitter.com/ap6Pfgpdmo