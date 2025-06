Surprise pour les supporters des Diables Rouges : entraînement au complet, avec des invités spéciaux

Ce lundi soir, après s'être réunis à Tubize, les Diables Rouges ont donné un entraînement ouvert devant plusieurs centaines de supporters. Ils étaient au complet, et même accompagnés d'invités surprise !

Lors de la séance d'entraînement de ce lundi à Tubize, première bonne nouvelle : tous les joueurs appelés par Rudi Garcia, à l'exception de Thibaut Courtois qui a déclaré forfait, étaient présents sur le terrain.

Kevin De Bruyne, qui travaille activement à finaliser un transfert au Napoli, était également présent et a pris des photos et signé des autographes, comme tous ses équipiers, pour le plus grand plaisir des environ 700 supporters présents.

Ceux-ci ont pu faire connaissance avec deux nouveaux venus dans la sélection : Nordin Jackers, le gardien du Club de Bruges, et Diego Moreira, latéral du Racing Strasbourg, appelés pour la première fois en équipe nationale.

Mais quelques invités surprise étaient également présents : Enzo Scifo, Franky Van der Elst et Michel De Wolf, 212 caps à eux trois, étaient présents pour discuter avec les joueurs, le sélectionneur et distribuer des autographes - peut-être pas à la même génération de supporters.

Les Diables Rouges s'envoleront ce jeudi pour Skopje, où ils affronteront la Macédoine du Nord vendredi soir dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Ils recevront ensuite le Pays de Galles, le 9 juin prochain.