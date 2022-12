Toby Alderweireld veut ramener la gloire à l'Antwerp : "Cela fait 60 ans que le club attend ça"

De retour de la Coupe du monde, Toby Alderweireld veut désormais viser les sommets avec le Great Old.

A 33 ans et malgré les critiques, Toby Alderweireld a montré qu'il avait gardé quelques beaux restes. Il sait qu'il a encore les capacités pour évoluer au plus haut niveau, en témoignent ses déclarations quant à son futur en équipe nationale.

Recrue phare du dernier mercato estival de l'Antwerp, Alderweireld n'est pas au Great Old pour se la couler douce. "Le temps des 2,5 années de contrat qui me restent au sein du club, je veux créer quelque chose dont on parlera encore dans dix ans", a déclaré Alderweireld dans une interview accordée à Sport/Voetbal Magazine.

L'ancien joueur de Tottenham, l'Atletico, Southampton et de l'Ajax ne changera jamais : il reste un compétiteur né. "Mon plus grand rêve ? Ramener la Ligue des Champions au Bosuil. Les fans attendent un titre de champion depuis 60 ans. On ne peut certes pas commander un titre du jour au lendemain, mais je comprends que nos fans s'impatientent."

"Je suis super heureux ici et je n'irai nulle part ailleurs", continue Alderweireld. "J'ai donné mon cœur et mon âme à l'Ajax, à Tottenham et à tous les clubs où j'ai joué au football, mais l'Antwerp est encore plus spécial. Si j'avais pu réécrire le scénario de ma carrière, j'aurais mis l'Antwerp en première position."