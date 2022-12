La Zambie nomme son nouveau sélectionneur

La Zambie sera désormais entraînée par Avram Grant (67 ans).

La fédération zambienne de football a annoncé que l'Israelien Avram Grant sera son nouveau sélectionneur. Il remplace Aljosa Asanovic.

Ancien coach du Ghana entre 2014 et 2017, Grant est surtout connu pour son passage à Chelsea, avec qui il a avait rallié la finale de la Ligue des Champions 2008 (perdue aux tirs au but contre Manchester United). Il a également coaché, entre autres, West Ham, Portsmouth, et l'équipe nationale d'Israel.

Le défi de Grant à la tête de la Zambie est de taille. L'équipe a en effet échoué à se qualifier pour la CAN trois fois de suite, alors qu'elle avait été sacrée en 2012 sous Hervé Renard. Ca tombe bien, Grant était arrivé en finale de la compétition en 2015 avec le Ghana.