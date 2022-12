La sélection nationale japonaise a pris une décision importante pour son avenir

Le Japon a annoncé la prolongation de contrat de son sélectionneur Hajime Moriyasu jusqu’en 2026. "L’Association japonaise de football (JFA) a accepté de signer Hajime Moriyasu en tant que manager des Samurai Blue (équipe nationale du Japon), qui se prépare à la Coupe du monde de football 202", est-il écrit dans le communiqué de la JFA.

Le sélectionneur âgé de 54 ans est ainsi devenu le premier Japonais à conserver son poste à l'issue d'une Coupe du monde. Adjoint pendant l'édition 2018, il avait pris les rênes de l'équipe au terme de la compétition.

📣 JFA have extended their contract with current Japan National Team manager Hajime Moriyasu until 2026. 🇯🇵👔



© JFA - All Rights Reserved pic.twitter.com/8sIYFLpHh6