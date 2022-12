Un jeune gardien du KV Malines impliqué dans un accident de voiture

Le KV Malines a donné des nouvelles de son jeune gardien Rayane Falchou, impliqué dans un accident de voiture.

Rayane Falchou (18 ans) évolue avec la réserve du KV Malines en D2 VV, mais a déjà eu l'occasion de s'entraîner avec l'équipe A ces derniers mois, s'asseyant même à trois reprises sur le banc des Sang & Or. Le KVM a révélé que son jeune gardien de but avait été impliqué en tant que passager dans un accident de voiture, mais était désormais hors de danger. On ignore ce qu'il en est de la suite de sa saison.