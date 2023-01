Le Sporting de Charleroi a toujours besoin d'un bon mercato

Le classement est ce qu'il est : si les Zèbres s'inclinent à Eupen ce week-end, ils seront parmi les équipes de bas de classement.

La saison du Sporting de Charleroi est loin des objectifs fixés en début de saison. À ce rythme, il n'y aura pas d'European Playoffs en fin de saison, mais pire encore, le bas du classement se rapproche tout doucement. Alors loin de nous l'idée de dire que les Zèbres vont devoir se battre pour leur survie, mais on le sait, en football peut aller très vite et une défaite ce samedi à Eupen verrait les Pandas passer devant les Carolos.

Felice Mazzù est revenu à la maison pour tenter de redresser la barre et il est vrai que sans ce but contre son camp malheureux de Zorgane, Anderlecht ne se serait pas imposé et le discours serait peut-être différent. Mais pour atteindre ses objectifs et gagner des matches, l'ancien coach de l'Union a besoin de renforts. Cela se voit, tout le monde le voit, tout le monde le sait.

Mais dans quels secteurs le Sporting a besoin de sang frais ? Offensivement, et cela aussi tout le monde le voit. Que ce soit Badji ou Benbouali, le bilan des deux attaquants est trop maigre. Les deux joueurs ne se montrent pas assez dangereux, assez présents dans les 30 derniers mètres. Un attaquant capable de faire trembler les filets est indispensable. Un joueur d'expérience est même indispensable, car un jeune joueur même talentueux ne pourra pas porter l'attaque sur ses épaules.

On le sait, les moyens du club sont limités, alors il faut se montrer percutant. La percussion du jeu de Charleroi vient des flancs et justement, à ces postes, il y a peu de solutions. Nkuba et Tchatchoua ont beaucoup joué, Mbenza a déjà démontré que sa place était plus dans l'axe, alors que Kayembe semble destiné à la défense à trois, si toutefois il reste au club. Si Van Cleemput est de retour pour le deuxième tour, il faut tout de même un joueur supplémentaire capable d'évoluer sur le flanc gauche.

Deux joueurs, a minima et sans compter un éventuel départ : voilà ce dont le Sporting de Charleroi a besoin avant d'aborder le sprint final. Mehdi Bayat sait ce qu'il lui reste à faire.