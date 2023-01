Manchester United élimine l'Everton d'Onana en FA Cup

Manchester United disputera le prochain tour de FA Cup. Les Red Devils ont éliminé Everton.

Manchester United veut absolument remporter un trophée et n'avait donc pas aligné l'équipe B ce vendredi pour le 3e tour de FA Cup. Bien en a pris à Erik ten Hag : les Red Devils n'ont pas eu la vie facile contre Everton, malgré un but rapide d'Antony (4e, 1-0). Une très, très grosse erreur de David De Gea permettait à Connor Coady d'égaliser (14e).

Le même Coady, cependant, jouait de malchance au retour des vestiaires et offrait le 2-1 à Manchester United sur un auto-goal. ManU ne tremblera plus, faisant même le break pour le détail en toute fin de rencontre sur penalty, via Rashford (90e+6). Amadou Onana (titulaire) et ses équipiers sont donc éliminés.