🎥 Jérémy Doku inscrit son premier but de la saison en Coupe de France, Philippe Clément et Monaco sortis par un club de Ligue 2

Fortunes diverses pour les Belges en 32e de finale de la Coupe de France.

Avec la grave blessure de Martin Terrier, Jérémy Doku revoit une place de titulaire se libérer pour lui à Rennes. Le Diable Rouge a été aligné d'entrée à Bordeaux, pour la deuxième fois seulement depuis le début de la saison. L'ancien Anderlechtois en a profité pour se mettre en évidence en marquant le but du 1-2 et ainsi offrir la qualification à son équipe d'une frappe déviée dans le rectangle, quelques minutes après le retour des vestiaires. Sa première rose de la saison.

On notera également le magnifque assist d'Arthur Theate sur le premier but rennais signé Benjamin Bourigeaud, dans le plus pur style Toby Alderweireld. Grâce à cette victoire, les Bretons se qualifient pour les seizièmes de finale, contrairement à d'autres clubs de Ligue 1.

Outre l'exploit d'une équipe de sixième division face à Clermont, on note l'élimination de l'AS Monaco à Rodez (Ligue 2) aux tirs au but après avoir été rejoint deux fois au score (2-2). Autre surprise, la défaite 1-0 de Nice au Puy-en-Velay, pensionnaire de Nationale 2, le quatrième échelon du foot français.