Bernd Storck ne manque pas d'ambitions : "Difficile d'être champion mais la coupe est encore possible"

L'entraîneur de Courtrai se prépare à poursuivre l'aventure en coupe.

Courtrai espère surfer sur sa victoire importante du week-end afin de passer un nouveau tour en coupe.

Le KVK s'est en effet donné de l'air en bas de tableau en rapportant les trois points de Louvain, et les Kerels de Bernd Storck seront en pleine confiance ce mercredi en coupe de Belgique face à Malines.

"Ce sera difficile d'être champion, mais en coupe, nous pouvons encore réaliser quelque chose. Il ne reste pas tellement de victoires à enregistrer jusqu'à la finale. Le championnat est notre priorité et pour un tel club, évoluer dans l'élite est un must. Nous ferons tout notre possible pour y parvenir. Mais la coupe peut être un bonus", a expliqué l'Allemand dans des propos repris par Sporza.

Courtrai sera opposé à un Kavé défait par Zulte Waregem dimanche dernier, et qui connait une saison compliquée.