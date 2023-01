Karel Geraerts veut regarder Gand dans les yeux : "C'est une véritable équipe de coupe"

Jeudi soir, l'Union Saint-Gilloise affrontera La Gantoise en quart de finale de la Coupe de Belgique. Les Buffalos sont les tenants du titre. L'entraîneur de l'Union, Karel Geraerts, s'est projeté dans le match.

''Bien sûr, nous voulons gagner ce match'', a déclaré Geraerts dans Het Nieuwsblad. ''Est-ce que nous pourrions prendre la coupe moins au sérieux parce que nous sommes également en compétition en championnat et en Europa League ? Non, bien sûr que non". Geraerts a été clair, l'entraîneur veut aussi se battre pleinement pour la coupe.

L'entraîneur de l'Union s'est également penché sur l'adversaire, La Gantoise : ''Gand est une équipe de coupe, c'est le cas depuis des années'', a déclaré Geraerts à propos du tenant du titre. ''Mais nous verrons après où seront nos ambitions.''

L'Union, classée 2ème de la Jupiler Pro League, pourrait affronter au prochain tour des équipes de premier plan comme Genk ou l'Antwerp. Genk est actuellement leader de la Jupiler Pro League avec 7 points d'avance sur Union et leGreat Old a trois points de retard sur l'Union.