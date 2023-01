Brian Riemer déclare sa flamme pour les supporters du RSCA, "les meilleurs du pays"

Brian Riemer a rencontré les supporters d'Anderlecht, un meeting qualifié de constructif par ceux-ci et que le Danois a également apprécié. Il y en a au moins un qui a le sourire au RSCA.

C'est frappant : à chaque conférence de presse, Brian Riemer a un large sourire sur le visage, et l'un de nos confrères l'a fait remarquer au Danois. Peu importe le contexte difficile du Sporting d'Anderlecht, l'entraîneur des Mauves est positif. "Depuis que je suis arrivé en décembre à Anderlecht, je n'ai que bien à en dire. Ma vie quotidienne est pleine de plaisir. Je travaille avec un groupe de 30 joueurs agréables et appliqués, et je me lève chaque jour avec le sourire pour aller au travail", confirme Brian Riemer. "Les choses négatives liées au club sont extra-sportives, et j'essaie de m'en tenir éloigné".

Une rencontre a eu lieu entre les supporters, très mécontents de la gestion par la direction ces derniers mois, et le nouveau duo danois Riemer-Fredberg. Les deux hommes ont fait forte impression ; il faut dire qu'ils ne sont absolument pas liés aux erreurs reprochées à Wouter Vandenhaute et Marc Coucke. "J'avais très hâte de rencontrer les fans, je savais qu'ils seraient très importants pour notre projet", explique Riemer. "C'était une soirée positive et constructive. Beaucoup de gens sont repartis avec le sourire et c'est le plus important. Dans la vie, vous pouvez vous focaliser sur le négatif ou le positif et c'est cette dernière option que je choisis".

Les meilleurs supporters de Belgique

Anderlecht se rendra au Jan Breydel sans son public, sanctionné suite aux incidents à Sclessin. "Ils vont beaucoup nous manquer. Nos supporters sont les meilleurs de Belgique. Le Lotto Park était magique face à l'Union, la façon dont les fans ont continué à nous soutenir à 10 contre 11 et dans la douleur était incroyable", continue Riemer. "Et à l'extérieur, ils sont extraordinaires également. Ils vont nous manquer, mais je sais aussi que nos joueurs vont vouloir leur rendre ce soutien et aller faire un résultat à Bruges".