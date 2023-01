Divorce complet entre Genk et l'un de ses plus grands talents

La perle du Racing Genk Mika Godts semble plus que jamais se diriger vers la sortie.

Mika Godts (17 ans) fait sensation avec le Jong Genk en D1B (6 buts, un assist) et est l'un des plus grands talents de la très réputée académie limbourgeoise. Mais le jeune milieu offensif arrive en fin de contrat en juin prochain, et aucun accord n'a pu être trouvé concernant une prolongation de contrat. Résultat : Godts veut partir, et Genk va devoir le vendre dès cet hiver pour ne pas le laisser filer gratuitement.

Pire : le divorce semble désormais total entre Mika Godts et le Racing. Sur Instagram, l'international belge U17 a en effet supprimé toutes les photos sur lesquelles il apparaît portant le maillot du KRC Genk. Un drôle de comportement, mais le talent brut du joueur devrait lui permettre de trouver chaussure à son pied assez facilement...