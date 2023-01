Une boulette de Lloris, une patate d'Odegaard et Arsenal s'envole

Arsenal remporte le derby du Nord de Londres et creuse encore l'écart en tête de Premier League.

Après la défaite de Manchester City contre United, Arsenal avait un coup en or à jouer ce dimanche sur la pelouse de Tottenham et les Gunners n'ont pas laissé passer leur chance. Et ils ont été bien aidés dans leur tâche par Hugo Lloris, qui leur a offert le but d'ouverture dès la 14e minute de jeu.

Il n'en fallait pas plus pour lancer le leader de Premier League. Dix minutes avant la pause, Martin Odegaard a doublé la mise à dix minutes de la pause. Le match était plié, Tottenham n'a jamais été en mesure de réduire l'écart et Arsenal a contrôlé les débats jusqu'au coup de sifflet final.

Une victoire aussi prestigieuse que précieuse pour l'équipe de Mikel Arteta qui a désormais huit points d'avance sur son dauphin en tête du championnat. Tottenham voit en revanche le top 4 s'éloigner: les Spurs sont cinquièmes, avec cinq points de retard sur Manchester United.

