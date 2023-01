Bixente Lizarazu étonné par les propos de Didier Deschamps

Une rivalité sportive entre Deschamps et Zidane ?

Après les propos polémiques du président de la Fédération Française de Football Noël Le Graët sur Zinédine Zidane, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a notamment évoqué "une rivalité sportive" avec l'ancien coach du Real Madrid.

Une sortie qui a surpris le consultant de L'Equipe Bixente Lizarazu. "J'ai été étonné qu'il l'analyse comme ça. Zizou n'est pas dans une rivalité avec DD. Il a envie d'entraîner au plus haut niveau et de gagner. Il s'est révélé dans le métier d'entraîneur, il a d'ores et déjà marqué l'histoire avec le Real Madrid. Il a maintenant envie de le faire avec les Bleus car, pour lui, il n'y a rien au-dessus de l'équipe de France. C'est normal, c'est son histoire et c'est son destin. Pour moi, de toute façon, il ne peut pas y avoir de rivalité sportive avec Zizou", a lancé le champion du monde 1998.