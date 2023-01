Des produits dopants à l'origine des décès de Gianluca Vialli et Siniša Mihajlović ? Les déclarations d'un ancien de la Juventus secouent l'Italie

Vers la fin de l'omerta quant à l'utilisation de produits dopants ?

En quelques semaines, le football italien a été endeuillé à deux reprises avec la disparitions des légendes que sont Gianluca Vialli et Siniša Mihajlović. Interrogé à ce sujet par la chaîne de télé TV7, Dino Baggio, milieu de terrain aux 330 rencontres de Serie A et aux 60 sélections avec la Squadra entre 1991 et 1999 remet sur la table un sujet tabou.

Dans son interview, Baggio suspecte un lien entre l'usage de produits dopants et les deux disparitions : "Nous devons revenir sur ce que nous avons pris, nous devons enquêter un peu sur les substances prises pendant ces périodes. Je ne sais pas si c’est dû à ça, mais il y a toujours eu du dopage. On n’a jamais pris de trucs bizarres parce qu’il y a un pourcentage qu’il faut respecter. Mais avec le temps, il faut voir si certaines substances sont bonnes ou non, si les substances peuvent être éliminées ou restent à l’intérieur de l’organisme. J’ai peur aussi, ça arrive à trop de joueurs. Dans mes années, il y avait trop de dopage".

Dans une compétition comme la Serie A qui a connu plusieurs scandales liés au dopage, ces déclarations remettent à nouveau de l'huile sur le feu avec ce contexte émotionnel particulièrement difficile.