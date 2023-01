Le Club de Bruges offre son premier contrat pro à un jeune talent

Le jour de ses 15 ans, Jesse Bisiwu a signé son premier contrat pro au Club de Bruges.

Il s'est fait connaître notamment en étant sélectionné, à seulement 14 ans, par Carl Hoefkens pour un match amical contre Westkapelle en novembre dernier.

Biisiwu joue actuellement avec les U16 du Club de Bruges.

Celebrating his 15th birthday with a first contract! 😍📝



Congratulations, Jesse Bisiwu! 🔵⚫ #ClubNXT