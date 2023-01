Coupe de France : Le PSG étrille Pays de Cassel et affrontera l'OM en quart de finale

Le PSG referme la page des 16es de finale de Coupe de France ce lundi soir face au Pays de Cassel, pensionnaire de Régional 1. Dans un stade Bollaert comble, le Petit Poucet de la compétition tentera de créer l'impossible face au leader de Ligue 1.

Après un début de rencontre poussif, le Paris Saint-Germain a pris la mesure de son adversaire et retrouvera l’Olympique de Marseille en 8ème de finale. Kylian Mbappé (29e, 34e, 40e, 56e et 79e) a marqué un quintuplé, le premier de l’histoire du PSG. Neymar (33e) et Soler (64e) ont marqué les deux autres réalisations.

Grâce à cette victoire nette et sans bavure, le PSG affrontera l’Olympique de Marseille au Vélodrome en quart de finale.