Officiel : Lyle Foster file à Burnley

Un joueur de notre championnat de plus pour Vincent Kompany.

Vincent Kompany et Burnley font encore leurs courses en Jupiler Pro League. Le joueur de Westerlo, Lyle Foster, va rejoindre le club, comme l'a confirmé le club anglais.

Kompany s'intéresse à Foster depuis un certain temps et a récemment été aperçu dans les tribunes de Westerlo. Le club aurait également rejeté certaines offres, mais une offre de onze millions d'euros plus trois millions d'euros de bonus aurait été acceptée (un montant record pour Westerlo, ndlr).

Sur ces 11 millions d'euros, 15 % sont destinés à l'ex-club Vitoria Guimaraes. Foster a une valeur marchande de deux millions d'euros et il avait encore un contrat avec Westerlo jusqu'en 2026. L'attaquant de 22 ans a marqué huit fois cette saison et délivré quatre passes décisives en 21 matches de championnat.