🎥 Mitoma et Brighton éliminent Liverpool de la FA Cup dans les derniers instants

La saison de l'enfer se poursuit pour les Reds.

Éloignés de la course au titre depuis de très nombreuses semaines, les Reds de Liverpool se déplaçaient ce dimanche à Brighton dans le cadre des 1/16es de finale de la FA Cup. Une fois n'est pas coutume cette saison, les choses débutent bien pour les joueurs de Jürgen Klopp avec l'ouverture du score d'Harvey Elliott à la demi-heure. Un avantage qui ne sera pas bien long, puisque Dunk remet les deux équipes à égalité dix minutes plus tard (1-1, 39e).

Alors que l'on se dirige vers un partage et donc un replay, l'ancien Unioniste Kaoru Mitoma surprend tout le monde et offre la victoire à Brighton à la 92e minute. Élimination donc pour Liverpool qui ne peut plus compter que sur la Ligue des Champions pour espérer décrocher un trophée cette saison.