Officiel : Terem Moffi (ex-Courtrai) quitte Lorient pour un autre club de Ligue 1

Terem Moffi continue son ascension, après avoir fait sensation au KV Courtrai et à Lorient.

Surprise de la seconde partie de saison 2019-2020, Terem Moffi (23 ans) avait décroché un transfert rapide à Lorient pour 8 millions d'euros. Un sacré flair du KV Courtrai. Et depuis, Moffi ne s'est plus arrêté : cette saison, il compte 12 buts en 18 matchs de championnat et tient son transfert au top français.

L'OGC Nice s'est assuré ses services sous la forme d'un prêt payant (2,5 millions d'euros) avec option d'achat obligatoire, pour une somme qui devrait être de 22,5 millions d'euros. Soit 25 millions d'euros au total pour Terem Moffi !