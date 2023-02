Anderlecht aura un plan de jeu "très différent" contre Saint-Trond

Du côté de la Côte, Anderlecht a eu un plan de jeu très limité, abusant un peu des longs ballons. Ce dimanche face au STVV, ce sera différent, à en croire Brian Riemer.

L'entraîneur du Sporting d'Anderlecht avait assumé, après la victoire à Ostende, que le projet du RSCA n'avait pas été de poser le jeu. Dimanche contre Saint-Trond, il s'attend à une équipe bien plus conquérante. "Oh, le plan de jeu sera totalement différent. Nos derniers matchs ont été un peu piégeux. À Seraing, nous avons joué sur un terrain qui, selon moi, n'a pas sa place dans le football professionnel", estime Brian Riemer. "Ensuite, à Ostende, nous faisions face à une équipe au profil un peu kamikaze. Ils y vont à fond et laissent beaucoup d'espaces. Si vous ne profitez pas de ça, vous avez fait une erreur dans votre préparation de la rencontre".

Le travail d'un Yari Verschaeren est magnifique !

Face à Saint-Trond, il faudra faire le jeu. "Je crois que Saint-Trond est une équipe bien plus mesurée, qui laissera le ballon et tentera de partir en contre. Nous avons donc pu travailler là-dessus. Notre assise défensive est excellente ; maintenant, il s'agit de poser le jeu et de faire circuler la balle", reconnaît Riemer. "Ne pas encaisser a été la première chose à mettre en place, car les équipes qui grimpent au classement sont celles qui respectent ce principe tout d'abord. Maintenant, mes joueurs ont pris confiance en eux, l'ambiance est bien meilleure qu'à mon arrivée", affirme ensuite l'entraîneur anderlechtois. "Ils sont très impliqués, se donnent corps et âme. Même un garçon comme Verschaeren, qui est moins physique, travaille dur sur ses retours défensifs. C'est magnifique".

Reste donc à gagner en confiance offensivement également. "Ces jeunes joueurs ont subi énormément de critiques, de la part des supporters, de la presse. C'est difficile de croire en soi dans ces conditions", regrette Riemer. "Nous travaillons donc dur de façon à ce que leurs qualités visibles à l'entraînement, à Neerpede et même à l'échauffement, se traduise sur le terrain en match. Il y a un bouton à tourner, cela vient aussi avec l'expérience. Depuis une semaine, c'est notre focus principal".