Mike Trésor revient sur la fin de sa formation à Anderlecht : "Mes années les plus compliquées"

Il n'y a pas de trajectoire type pour percer dans le football : Mike Trésor en est une nouvelle preuve.

Aujourd'hui meilleur donneur d'assists en Jupiler Pro League, Mike Trésor n'a pas toujours eu la vie facile. Notamment à l'issue de ses années de formation à Anderlecht où il est resté 5 ans entre 2013 et 2018. L'actuel candidat à une place dans le noyau des Diables Rouges avait dû quitter le Sporting par la petite porte, restant deux mois sans club avant de retrouver une place au NEC Nimègue, aux Pays-Bas.

Pour De Standaard, il est revenu sur cette période difficile, évoquant surtout ses derniers mois à Neerpede : "Ma dernière année avec Anderlecht a été la période la plus difficile de ma carrière. Alors que mes coéquipiers étaient dans les U23, ou même dans une équipe première, j'ai dû concourir pendant une saison complète avec des gars qui avaient un ou deux ans de moins".

Malgré plusieurs soutiens, décrocher un contrat pro restait problématique : "Je me suis dit alors : ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Jean Kindermans m'appréciait beaucoup et a continué à me soutenir. Mais lorsqu'il s'agit de contrats professionnels, il ne décide pas. Ce sont les personnes de l'équipe première qui doivent donner leur bénédiction". Près de cinq ans plus tard, le football belge peut se féliciter que ce grand talent ait finalement éclo, quitte à passer par les Pays-Bas.