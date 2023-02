Dante Vanzeir n'a pas oublié les Diables Rouges : "Ce n'est pas parce que tu joues en Amérique que tu disparais de la surface de la terre"

L'attaquant belge a décidé de faire ses valises. Adieu l'Union Saint-Gilloise, hello les New York Red Bulls et la MLS.

L'un des transferts les plus marquants de ce mercato hivernal restera sans doute celui de Dante Vanzeir aux New York Red Bulls. A 24 ans et alors meilleur buteur de l'actuel 2e club de Belgique, son choix de rallier la MLS a pu en interroger certains.

"C'est l'ensemble (du transfert) qui me plaît. À 24 ans, je peux me lancer dans une telle aventure car je n'ai pas encore de responsabilités. Ecoutez, le football est l'une des choses les plus importantes dans ma vie, mais il y a d'autres choses importantes", a déclaré Vanzeir dans une interview accordée à Sporza.

Vanzeir se dit séduit par le projet sportif des New York Red Bulls. "Cela me convient parfaitement. L'équipe joue sur mes qualités, a de l'ambition et du charisme. De plus, avec mes genoux (il s'est déchiré deux fois les ligaments croisés, ndlr), je ne ferais pas la plus longue carrière."

Pas une raison cependant pour oublier les Diables Rouges, où Vanzeir compte un sélection. "La MLS est une ligue en pleine croissance et cela la rend aussi plus attrayante pour les jeunes joueurs. Ce n'est pas parce que tu joues au football en Amérique que tu disparais de la surface de la terre. Si je peux atteindre mon niveau et produire de bonnes statistiques, j'ai certainement une chance d'être sélectionné", a assuré Vanzeir.