Mais que se passe-t-il avec Roman Yaremchuk ? "Il est le premier à admettre que ça ne se passe pas comme prévu"

L'attaquant ukrainien, recruté 16 millions cet été par le Club de Bruges, peine grandement à convaincre.

Avec Roman Yaremchuk, transfert entrant le plus cher de l'histoire du football belge, la patience a laissé place à l'inquiétude. Et cette dernière grandit de semaine en semaine, au fil des prestations fantomatiques de l'Ukrainien. Il faut se rendre à l'évidence : avec seulement deux buts inscrits depuis le début de la saison et un impact quasi nul sur le jeu développé par le Club de Bruges, le transfert de Yaremechuk est pour l'instant un cuisant échec.

Ce mercredi soir, lors la réception de son ancien club, le Benfica Lisbonne, l'Ukrainien aura à nouveau les projecteurs braqués sur lui. En conférence de presse, Scott Parker est revenu sur les grandes difficultés que connait son attaquant. "Il a une certaine histoire avec Benfica. Il est arrivé chez nous dans le cadre d'un gros transfert. Il sera le premier à le dire : jusqu'à maintenant, cela ne s'est pas passé exactement comme prévu", a commenté Parker en conférence de presse, lui qui explique aussi l'échec de son joueur suite à la pression qui pèse sur ses épaules.

Jutglà in, Skov Olsen out

"Mais je le vois travailler sans relâche. Le match de mercredi peut être une opportunité pour lui de changer la donne", a prévenu Parker, qui pourra également compter sur Ferran Jutglà. "Jutglà est fit. Il sera disponible." Le coach devra donc faire un choix entre ses deux attaquants de pointe, et cela compte tenu de l'état de forme physique de l'Espagnol.

"Andreas Skov Olsen manquera le match à cause de sa blessure", a également annoncé le coach anglais.