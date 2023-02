Philippe Clement savoure : "Ma plus belle émotion depuis mon arrivée"

A l'issue d'un scénario complètement fou, l'AS Monaco a arraché la victoire dans le temps additionnel sur le terrain du Bayer Leverkusen (3-2) ce jeudi à l'occasion des barrages aller de l'Europa League.

L’entraîneur de l'AS Monaco Philippe Clement était fier de ses troupes. J'avais dit que cela pouvait être un match spectaculaire. Cela a été le cas grâce aux deux équipes qui ont joué pour l’emporter. Nous avons effectué une belle première période en nous créant les plus belles occasions. On a été récompensé par un but et le gardien a réalisé une belle parade sur une frappe de Krépin. Mais en deuxième période, ils ont commencé très fort, et quand tu marques au bout de deux minutes, tu as un surplus d’énergie", a confié le technicien belge à l'issue de la rencontre.

"Leverkusen est resté haut, c’était difficile à ce moment-là. On a encaissé le deuxième but mais je suis très content d’avoir eu cette capacité de réaction parce que renverser Leverkusen ici, quand tu es mené 2-1, c’est difficile. Mais nous avons marqué ce but du 2-2 tout en nous créant ensuite des occasions. Je suis très fier de mes joueurs, ils ont joué pour gagner. Ils ont provoqué la réussite grâce à une mentalité exceptionnelle. Je veux voir mon équipe jouer comme ça à chaque match", a précisé l'ancien coach du Club de Bruges.

"Ma plus belle émotion depuis mon arrivée ? C’est une bonne question… J’ai déjà vécu plusieurs bons moments et je suis encore dans les émotions actuellement, c’est normal. Pour le moment, je pense que oui mais demain, je pourrai penser à autre chose. J’étais aussi très fier et très content du soutien exceptionnel de nos supporters ici. Ils ont mis beaucoup d’ambiance avant le match et cela a donné beaucoup d’énergie aux joueurs. Ce sont des choses très importantes pour nous, le staff et le Club. Avoir autant d’encouragements, c’est très important", a conclu Clement.