📷 Dante Vanzeir est arrivé à New York

Dante Vanzeir a pris, comme il l'avait partagé sur ses réseaux sociaux, l'avion ce dimanche matin pour rallier les Etats-Unis.

L'attaquant est visiblement arrivé à bon port ce dimanche soir. Vanzeir a en effet rencontré des fans des New York Red Bulls, le club ayant communiqué par un sympathique jeu de mots ("He's Vanz-here").

Vanzeir devra passer ses tests médicaux ce lundi, avant d'être présenté officiellement par le club de MLS.

He's Vanz-here.



Welcome to New York, @dantevanzeir! đŸ—œ pic.twitter.com/oi0wAf8j8T