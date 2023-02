L'ancien Carolo Victor Osimhen répond à l'intérêt d'un géant d'Angleterre

Avec 20 buts depuis le début de la saison, l'attaquant nigérian fait partie des joueurs les plus prolifiques d'Europe.

L'ancien Carolo Victor Osimhen est en train de devenir l'un des meilleurs avant-centre d'Europe. Cette saison, l'attaquant nigérian de 24 a déja planté vingt roses et contribue grandement au Scudetto très probable du Napoli.

Après avoir affronté l'Eintracht Francfort en 8es de finale de Ligue des Champions, l'international (23 sélections) a répondu à l'intérêt de Mancester United, qui cherche un attaquant de renom pour la saison prochaine, au micro d'ESPN.

"Quand vous vous débrouillez si bien, les meilleurs clubs du monde regardent, principalement dans les cinq meilleurs championnats. Et pouvoir attirer l’intérêt de ces meilleurs clubs montre que je vais très bien et cela me donne la motivation d’en faire encore plus pour moi et mon équipe. Mais je suis concentré sur le Napoli en ce moment et ils ont le dernier mot."

Osimhen a donc décidé de botter en touche. "Je veux juste aider mon équipe à gagner des matchs et à remporter des trophées. À la fin de la saison, nous verrons ce qui va se passer, mais ce n’est pas à moi de décider, c’est au club de le faire.