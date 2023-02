Lionel Messi à nouveau dragué par un club de MLS

La Pulga va-t-elle quitter le PSG et tenter une aventure aux USA, où on continue à lui faire les yeux doux ?

Bien qu'il semble se sentir bien mieux à Paris que lors de sa première saison - il en est à 16 buts et 14 assists en 27 matchs - Lionel Messi n'a pas encore prolongé au PSG.

Ainsi, malgré les rumeurs qui prédisent qu'il restera dans la capitale française et la présence d'une option d'un an en plus dans le contrat, la Pulga pourrait bien se retrouver libre l'été prochain.

Une occasion que l'Inter Miami, riche franchise de MLS et propriété de David Beckham, compte bien saisir. Il y a quelques jours, le coach de l'équipe nord-américaine Phil Neville avait déclaré qu'une arrivée de Messi serait "la plus grosse signature" de l'histoire du sport américain.

L'Anglais a poursuivi sa campagne de communication, puisqu'il a cette fois déclaré dans le Times qu'il était très intéressé par recruter Messi, ainsi que son ancien compère au Barça, Sergio Busquets. ”On veut attirer les meilleurs joueurs du monde dans ce club, Messi et Busquets sont les deux joueurs qui se distinguent le plus ces dernières années. Ils apporteraient le plus à cette organisation. Pour la MLS, ce serait un énorme pas en avant", a-t-il affirmé.