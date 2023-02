Le Sporting Anderlecht et le Standard de Liège se sont quittés sur un partage ce dimanche soir (2-2) lors de la 27ème journée de Jupiler Pro League.

C'est le Standard qui a ouvert le score lors de ce Clasico. Balikwisha se défaisait trop facilement de Sardella et centrait aux six mètres. Dreyer loupait totalement son dégagement et voyait Ohio faire trembler les filets (15e). À la demi-heure de jeu, Amuzu prenait de vitesse Marlon Fossey dans la surface et poussait ainsi monsieur Lardot à indiquer le point de penalty. Slimani ne se faisait pas prier pour transformer l'envoi et égaliser (34e). Dans la foulée, l'Algérien doublait la mise sur un centre parfait d'Amuzu (38e). En seconde période, les Mauves se voient refuser deux buts à cause d'un hors-jeu (59e et 62e). Dans les cordes, le Standard parvenait à égaliser via une déviation de Sardella dans ses propres filets sur un centre de Zinckernagel (68e).

"Le Standard confirme sa bonne forme actuelle après son joli succès à l'Union Saint-Gilloise et reste en course pour ce top 4. Ils ne perdent pas au Clasico même s'ils marquent chanceusement ce deuxième but. Ils font partie des équipes en forme", nous confie Alex Czerniatynski. "C'était une belle rencontre globalement avec de l'engagement et des buts au final. Les Rouches vont devoir de nouveau confirmer contre cette surprenante équipe de Westerlo samedi prochain. Ils perdent trop souvent des points contre les petites équipes cette saison et ils devront donc se méfier lors des sept dernières journées de la phase classique", explique l'ancien Diable Rouge.

"Si la VAR n'avait pas été là, Anderlecht aurait gagné"

Globalement dominateurs, les Bruxellois regretteront certainement de ne pas avoir tué le match durant leur long temps fort en début de seconde période. "Anderlecht va un petit peu mieux, mais ce n'est pas encore le Sporting que les fans attendent. Néanmoins, si la VAR n'avait pas été là, Anderlecht aurait gagné et on tiendrait peut-être un discours différent en disant qu'ils sont de retour. Ce sont deux buts annulés à cause de quelques millimètres...", souligne l'ancien attaquant.

"Le top 8, c'est le strict minimum pour Anderlecht"

Arrivé en toute fin de mercato hivernal sur la pointe des pieds, Islam Slimani ne cesse de marquer des points depuis son arrivées chez les Mauves. "Il marque deux buts ce dimanche. Il semble s'être bien adapté et est fort présent devant la cage adverse. Il était temps qu'Anderlecht ait enfin un finisseur. Le top 8 ? Oui, ils seront dedans, c'est le strict minimum", a conclu Alex Czerniatynski.