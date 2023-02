Le plan de Scott Parker salué par ses joueurs : "Il a trouvé la bonne tactique"

Le Club de Bruges a enregistré une victoire qui fait du bien ce dimanche face à La Gantoise.

Avec ce succès face aux Gantois (2-0), Scott Parker enregistre seulement sa deuxième victoire depuis son arrivée. Sous le feu des critiques et contesté par ses choix tactiques, l'Anglais a décidé de mettre en place une défense à trois ce dimanche. Un choix qui a porté ses fruits.

"Le plan tactique de l'entraîneur était le bon", a déclaré Bjorn Meijer au micro de Sporza. "Avec cette formation, nous avons réussi à bien mettre la pression sur La Gantoise. C'était un coup dans le mille : on voyait qu'ils avaient vraiment du mal. Nous avions quelque chose à prouver. Les critiques étaient de plus en plus fortes, à juste titre. Nous avions besoin d'une belle victoire."

Même son de cloche du côté d'Hans Vanaken. "Nous savons tous que nous n'avons pas traversé la période la plus facile du Club de Bruges. "Nous avons bien réagi et fait preuve de la bonne mentalité. C'est un énorme soulagement. Nous pouvons construire sur base de cela."